Снос памятника в Пардаугаве: демонтированы все три скульптуры cолдат (ФОТО, ВИДЕО)

23 августа в ходе работ по демонтажу памятника в Пардаугаве демонтированы все три крупные фигуры мемориального ансамбля, изображающего солдат Советской Армии.

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После пяти часов вечера тяжелая техника приступила к демонтажу женской фигуры. Обелиск по-прежнему на своем месте.

Видео с места работ по демонтажу мужских фигур:

Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, установлены заборы. Забор вокруг территории значительно ограничивает видимость ведущихся строительных работ.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, работы по демонтажу памятника начались и идут по графику. От более подробных комментариев в самоуправлении сегодня воздерживаются, обещая предоставить более детальную информацию в ближайшее время.

Как сообщалось, во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы. У подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени. Ему помогал экскаватор поменьше - его использовали для перевозки строительного мусора. Кроме того, сегодня должна была начаться откачка воды.



Дискуссия о необходимости снести памятник в Пардаугаве была начата в обществе почти сразу после начала военного вторжения России в Украину. В мае этого года демонтаж памятника поддержали спикер Сейма, президент и премьер-министр. 20 мая состоялось многотысячное шествие "За освобождение от советского наследия" от памятника Свободы к памятнику в Пардаугаве.

12 мая Сейм в срочном окончательном чтении за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве. Непосредственно решение снести памятник в Пардаугаве Сейм принял 16 июня этого года, утвердив в окончательном чтении "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики". Закон предусматривает снос не только монумента в Риге, но и памятников, мемориальных досок и объектов, посвященных советскому оккупационному режиму и армии.

В законе установлен срок сноса памятника — объект должен быть демонтирован до 15 ноября 2022 года. Чтобы процесс демонтажа уложился в сроки, законодатели в виде исключения упростили процедуру проведения Рижской думой конкурса на исполнение строительных работ. Название компании, которой доверен снос памятника, из соображений безопасности до сих пор не названо.

Сумма расходов на демонтаж памятника — 2,1 млн евро. Планируется, что государство будет финансировать около 50% от общих расходов на демонтаж. Также планируется использовать собранные на платформе ziedot.lv пожертвования — 268 383 евро. Эти средства предусматривается потратить на уборку территории после демонтажа.