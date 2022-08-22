22 августа начаты работы, предваряющие демонтаж памятника в парке Победы, уже завтра на объект завезут технику. Объект будет повален без использования взрывчатки. Жителей призывают без надобности не приближаться к объекту, будет ограничено транспортное движение на бульваре Узварас, введен запрет на остановку и стоянку в окрестностях памятника.

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В понедельник, 22 августа, в связи с запланированным демонтажем комплекса памятника на территории парка Победы начались работы над оборудованием строительной площадки. В течение дня строительная площадка будет огорожена. В районе проведения работ будут введены ограничения движения пешеходов и транспортных средств, о чем будет сообщено отдельно.

Около 9 часов утра на огороженную территорию около памятника доставили небольшой экскаватор. Один из водителей заявил Delfi, что в ближайшее время, скорее всего, начнется демонтаж электрической инфраструктуры.

В 10.00 в Рижской думе состоялась пресс-конференция, посвященная процессу демонтажа памятника.

При сносе памятника не будут использоваться взрывчатые вещества, заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге. По его словам, сейчас вокруг объекта устанавливается строительный забор длиной в 1,5 километра, который ограничит движение пешеходов на участке бульвара Узварас от ул. Бариню до ул. Ояра Вациетиса и на улице Бариню от бульвара Узварас до ул. Херманя.

Завтра, 23 августа, на объект продолжат завозить технику. Когда именно произойдет демонтаж стелы и крупных фигур мемориала — неизвестно. Ланге лишь сказал, что это нужно сделать до 15 ноября. Во вторник, 23 августа, уже начнется откачка воды.

Заместитель начальника Главного управления полиции порядка Государственной полиции Ансис Пумпурс заявил, что у правоохранительных органов разработан план безопасности. Жителей призывают без надобности не приближаться к памятнику. Полицейские будут уделять особое внимание всем присутствующим — в том числе те, кто подъедет на машине или будет прогуливаться в окрестностях.

Над объектом установлен запрет на полеты дронов, и любые попытки запустить беспилотник приведут к административной ответственности.

Будут введены транспортные ограничения. Известно, что ограничения движения будут введены на бульваре Узварас, в окрестностях мемориалы будут запрещены остановка и стоянка.



Как сообщалось ранее, Служба государственной безопасности не исключала, что во время демонтажа памятника возможны провокации.

Общие затраты на снос памятника составят 2,1 млн евро.