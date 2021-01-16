Снова действует комендантский час: что нужно знать про билеты и график общественного транспорта Риги в субботу

В связи с принятым правительством постановлением, согласно которому 15 и 16 января передвижение латвийцев в период с 22:00 до 5:00 запрещено, и жители в это время должны находиться по своему месту жительства, Rīgas satiksme на основании решения исполнительного директора Рижской думы внесло изменения в график движения общественного транспорта.

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Изменения предусматривают, что общественный транспорт (за исключением автобуса 22-го маршрута) в субботу, 16 января, перестанет курсировать после последнего рейса, который от конечной остановки соответствующего маршрута по расписанию отходит в 22:00.

Как пояснили Delfi в Рижской думе, все транспортные средства, которые отправятся в последний рейс с соответствующей конечной остановки, совершат полную поездку до второй конечной остановки.

Все остальные рейсы после 22:01 в субботу будут отменены.

Помимо этого, в субботу с 18:00 будет прекращена продажа билетов в диспетчерских пунктах, расположенных на конечных остановках маршрута. Также сохраняется возможность приобретения единоразового билета за наличные у водителя общественного транспорта.