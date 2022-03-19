Снятие флага Украины в Даугавпилсе: открыты 23 административных дела и одно уголовное

Государственная полиция начала несколько административных дел в связи с несанкционированным мероприятием в Даугавпилсе 14 марта — участники намеревались снять флаг Украины, вывешенный возле городской школы.

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14 административных процессов начаты за мелкое хулиганство, восемь — за неисполнение законных требований полиции, а один — за нарушение порядка организации и проведения собраний, шествий и пикетов, мужчину 1978 года рождения, против которого начали это дело, задержали во время мероприятия. Также возбуждено уголовное дело по факту клеветы.

Уже сообщалось, что полиция получила информацию о планах провести несогласованное мероприятие в Даугавпилсе — снять флаг Украины, размещенный возле музыкальной средней школы Станислава Брокса. Полицейские прибыли на место предполагаемого события, чтобы предотвратить возможные правонарушения и обеспечить общественный порядок.

Организатора и участников мероприятия несколько раз призывали прекратить незаконные действия и покинуть место событий, но требования полиции не были выполнены.

14 дел об административных правонарушениях начаты в связи с отказом поддержать Украину и ее народ: а это официальная позиция Латвии и выражение поддержки стало в стране общепринятой нормой, отмечает пресс-служба Государственной полиции.

Так как действия участников и их отказ в поддержке Украины сопровождались нарушением общепринятых норм поведения и нарушением общественного порядка, в этих случаях возбуждено дело о мелком хулиганстве. За такое нарушение предусматривается штраф в размере от 70 до 100 евро.

После произошедшего Государственная полиция получила заявление о клевете и оскорблении чести и достоинства в интернете, которую совершил организатор несанкционированного мероприятия. Эту информацию Госполиция проверит в ходе начатого уголовного дела о клевете.

Госполиция напоминает, что действия в поддержку войны России против Украины, прославляющие или оправдывающие насилие, а также призывающих других к восстанию против украинского народа, недопустимы и подлежат юридической ответственности, в том числе по по статье 74.1. уголовного кодекса.