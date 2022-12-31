Со 2 января психиатрическая больница начнет выдавать заключения, освобождающие от сдачи госязыка

Рижский центр психиатрии и наркологии со 2 января начнет давать заключения об освобождении лица от проверки на знание государственного языка, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью стационара Илзе Крукле.

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В целях обеспечения реализации постановления Кабинета Министров от 8 марта 2022 года "Положение об уровне владения государственным языком и порядке проведения проверки владения государственным языком", со 2 января 2023 года предусматривается предоставление заключений психиатра для освобождения лица от теста на знание государственного языка или определение облегчения для прохождения теста на знание государственного языка.

Заключения будут представляться на основании Приложения 2 к вышеуказанному положению "Ограничения функционирования и диагнозы, в связи с которыми устанавливаются освобождение и освобождение от проверки знаний государственного языка".

Пациенты будут приниматься для подготовки заключений по предварительной записи. Заключения можно получить в амбулаторно-консультативном отделении Службы психиатрической помощи Рижского центра психиатрии и наркологии на улице Твайка, 2, в поликлинике Veldre на улице Велдрес, 1а и в поликлинике Pārdaugava на ул. Лермонтова 1.

Выдача заключения будет платной услугой, согласно прейскуранту платных услуг Рижского центра психиатрии и наркологии. Пошлина за выдачу заключения об освобождении от проверки знаний государственного языка или за освобождение при сдаче проверки по состоянию здоровья для выполнения профессиональных и служебных обязанностей составляет 25 евро.

Напомним, что до 1 сентября граждане России — бывшие неграждане или граждане Латвии — чтобы подтвердить право жить в Латвии, должны представить справку о владении государственным языком на низшую категорию. От экзамена освобождаются граждане России, достигшие 75 лет, а также те, кто получит медицинскую справку, дающую право не проходить проверку.