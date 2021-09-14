Со школ снимут часть нагрузки? Какие изменения внесены в процесс тестирования школьников на Covid-19

Кабинет министров решил, что для обеспечения более оперативного процесса тестирования в учебных заведениях дополнительная информация об учащихся и работниках школ будет передаваться из Государственной информационной системы образования (VIIS).

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В дальнейшем VIIS будет передавать всю необходимую информацию в Национальную службу здоровья, которая затем будет сравнивать эти данные с имеющейся в ее распоряжении информацией о лицах, имеющих сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь. Национальная служба здоровья будет передавать обновленные данные лаборатории, сотрудничающей с соответствующим учебным заведения в рамках проведения тестирования на Covid-19.

Министерство образования и науки поясняет, что ранее каждое учебное заведение само передавало данные своих учащихся и сотрудников в лабораторию, которая тестировала это учебное заведение.

Также до сих пор лаборатории были обязаны информировать учебное заведение о случае обнаружения положительного результата теста на Covid-19, но не были обязаны сообщать об отрицательных результатах.

Новое регулирование, разработанное Министерством образования и науки предусматривает, что в дальнейшем результат теста на Covid-19 должен быть отправлен взрослому учащемуся или законному представителю несовершеннолетнего учащегося на указанный адрес электронной почты. О позитивных результатах тестирования — как учащихся, так и сотрудников — должно быть проинформировано соответствующее учебное заведение. Также школа должна получить информацию об итогах тестирования, даже если позитивные случаи не обнаружены.

Если сотрудники и учащиеся основных и средних школ (в том числе — профессиональных школ) не могут принять участие в массовом тестировании, которое проводится по графику, то они должны самостоятельно сделать тест на Covid-19 в лаборатории, которая сотрудничает со школой. Такой тест нужно сделать не более чем за 48 часов до появления в школе.

До сих пор образовательные учреждения каждый понедельник отправляли в Государственную службу качества образования информацию о том, какие решения о переводе классов на дистанционное обучение были приняты на предыдущей неделе. Теперь эту информацию нужно будет отправить до пятницы.

Как объясняет Министерство образования, удаленное обучение по определенным образовательным программам больше не допускается без карантина. Также по инициативе Министерства образования и науки очно проводятся экзамены, подтверждающие профессиональную квалификацию.