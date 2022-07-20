Со следующего года подорожают услуги Латвийской почты

Со следующего года Latvijas pasts (Латвийская почта) планирует в среднем на 13% увеличить тариф на отправку писем, почтовых открыток и небольших посылок. Отправка более крупных посылок подорожает в среднем на 7%, рассказали агентству LETA в компании.

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"Высокие показатели инфляции и рост цен на энергоресурсы значительно повлиял на стоимость почтовых перевозок по стране и за рубеж. С 2023 года также увеличится минимальная зарплата, что значительно увеличит затраты компании. Это серьезно угрожает возможности Latvijas pasts в 2023 году выполнять обязательства по универсальным почтовым услугам (UPP), сохранив действующие тарифы", — объясняют представители компании.

UPP — это это минимальный набор почтовых услуг определенного качества, который доступен всем пользователям в Латвии по единому тарифу, независимо от географического положения. Поставщик Представитель UPP обязан обеспечить доставку внутренней и международной письменной корреспонденции и почтовых посылок, а также доставку подписной прессы. Тарифы на услуги в почтовом секторе утверждает Комиссия регулирования общественных услуг.

При этом компания работает над тем, чтобы сделать почтовые услуги более оптимальными и эффективными — вводит автоматизированную сортировку, изменяет модель работы в нерентабельных почтовых отделениях и предоставляет услуги в соответствии с реальным спросом, а также оптимизирует маршруты доставки, расширение сети пакоматор и еще больше дигитализирует услуги — например, популяризует оформление посылок через сайт самообслуживания manspasts.lv

Некоторые услуги станут дешевле — Latvijas Pasta пересмотрит тарифы других стран и, например, стоимость посылок в Северную Ирландию уменьшится.

Поста также увеличит скидку на посылки, оформленные на сайте самообслуживания — с 0,49 до 0,55 центов.

Компания Latvijas pasts полностью принадлежит государству. На данный момент в ней работает примерно 3200 сотрудников.

Ожидается, что новые тарифы вступят в силу 1 января 2023 года.