Со следующего года Румыния будет участвовать в патрулировании воздушного пространства стран Балтии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Со следующего года Румыния будет участвовать в патрулировании воздушного пространства стран Балтии, заявил сегодня журналистам президент Эгил Левитс после встречи с президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом.

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Левитс также сообщил, что Румыния планирует открыть посольство в Латвии. По мнению президента, такое решение важно для укрепления двусторонних экономических и политических отношений между странами и поможет лучше координировать реализацию общих интересов двух стран.

Левитс подчеркнул, что визит президента Румынии в Латвию символизирует дружеские и добрые отношения между странами. Встречи президентов — это возможность укрепить отношения, что особенно важно в нынешней международной обстановке.

Президент рассказал, что Латвия и Румыния являются союзниками в Европейском союзе (ЕС), НАТО и других международных организациях. Страны имеют схожие взгляды на многие важные вопросы, в том числе связанные с войной России на Украине.

Левитс положительно оценил тот факт, что в следующем году Румыния проведет саммит Инициативы трех морей, который в этом году прошел в Латвии. По словам президента, данный формат позволяет странам региона развивать представляющие общие интересы вопросы инфраструктуры, энергетики и технологий, ускоряя развитие в этих сферах.

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