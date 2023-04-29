Со следующего года в Риге меняется порядок приема детей в первые классы

Рижская дума разработала новый приоритетный порядок приема детей в первые классы, сообщили в самоуправлении.

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Главный приоритет будет у детей-сирот, детей педагогов конкретной школы и тех семей, чьи дети с одним из родителей задекларированы, по крайней мере, 12 месяцев на территории, прикрепленной к конкретной школе.

Новый порядок будет применяться при комплектации первый классов на 2024/2025 учебный год, который начнется 15 мая 2024 года.

В свою очередь, набирая первые классы на 2023/204 учебный год, школы будут учитывать существующий сейчас порядок, отдавая приоритет детям-сиротам и детям педагогов.

"При разработке нового порядка мы предусмотрели, что приоритет будет отдаваться детям, которые вместе с родителями дольше всего задекларированы на прикрепленной к школе территории, и если в этой школе по программе основного образования уже обучаются сестра или брат, а также детям педагогов соответствующих школ. Это одна из мер поддержки для привлечения новых педагогов в рижские школы", — говорит председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина.

Для того чтобы облегчить процесс регистрации в первые классы, разработана форма заявления о регистрации ребенка. Родители смогут подать заявление о регистрации ребенка, достигшего пятилетнего возраста, придя в школу лично или подав заявление в электронном виде, подписав его электронной подписью.

В нормативных актах появился новый термин — прикрепленная к образовательному учреждению территориальная единица, который заменяет ранее использовавшийся термин "микрорайон".

Учитывая предусмотренный в Законе об образовании постепенный в течение трех лет переход на обучение на государственном языке в школах, реализующих программу начального образования меньшинств, в приложении к обязательным правилам перечислены школы, в которых с 1 сентября 2023 года , обучение в 1 классе начнется на латышском языке.