Со следующей недели CSDD начнет выдавать новые номера транспортных средств

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) c 29 марта предложит автовладельцам новые серии номеров — XH и MV. Подать заявку можно будет с 21:00 на интернет-платформе e.CSDD.

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Новые номера можно выбрать для уже зарегистрированного или еще прошедшего регистрацию в Латвии транспортного средства, которое заранее прошло процедуру сравнения агрегатных номеров.

Также можно выбрать, в каком именно из филиалов CSDD получить желаемые номерные знаки. В Рижском центре обслуживания клиентов знаки можно будет выбрать уже спустя два часа после получения заявления о смене номера или первичной регистрации. В регионах — начиная с четвертого дня после заказа номера в e.CSDD.

Важно знать что номер нужно будет зарегистрировать в выбранном вами центре обслуживания клиентов в течение десяти дней. ПРи получении номера нужно будет произвести оплату за выбор и регистрацию.