Со следующей недели Минздрав планирует начать вакцинацию подростков старше 16 лет

С 17 мая может начаться вакцинация от Covid-19 подростков от 16 лет. Это число предложено в презентации Министерства здравоохранения, которая демонстрировалась в четверг на заседании правительства.

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В настоящее время в соответствии с предписаниями Европейского агентства лекарственных средств (ЕАЛС) единственной утвержденной в ЕС вакциной, которую разрешено использовать для вакцинации детей младше 18 лет, является вакцина Pfizer/BioNTech. В Латвии эта вакцина для вакцинации подростков старше 16 лет применялась лишь в исключительных случаях.

Недавно Канада утвердила использование вакцины "Pfizer/BioNTech" для детей в возрасте с 12 лет, а 11 мая такое же решение принято в США.

Производитель вакцины подал заявку в ЕАЛС для утверждения ее применения для вакцинации от Covid-19 детей в возрасте от 12 до 15 лет.

В отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения агентству LETA сообщили, что в случае, если ЕАЛС утвердит использование вакцины в этой возрастной группе, в Латвии это решение вначале рассмотрит государственный совет по иммунизации, а затем вопрос будет передан на рассмотрение рабочей группе по вакцинации от Covid-19, а также, возможно, правительству.

Записаться на прививку можно по телефону 8989, на сайте manavakcina.lv или через кабинет вакцинации.