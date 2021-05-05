Со следующей недели очное обучение разрешено проводить в школах 31 самоуправления
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Со следующего понедельника 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 31 наиболее эпидемиологически безопасном самоуправлении смогут заниматься очно, и это на два самоуправления больше, чем неделей ранее, свидетельствуют обновленные данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Из списка "безопасных" выбыли Лигатненский, Ливанский, Варкавский и Вентспилсский края.

В свою очередь в обновленный список безопасных самоуправлений вошли Акнистский, Балдонский, Беверинский, Цесвайнский, Дагдский и Приекульский края.

Таким образом очное обучение для учеников разных классов может проводиться в следующих краях: Алсунгский, Айзпутский, Акнистский, Апский, Балтинавский, Балдонский, Беверинский, Дундагский, Дагдский, Цесвайнский, Илукстский, Яунпиебалгский, Кандавский, Коценский, Крустпилсский, Мазсалацский, Наукшенский, Неретский, Ницский, Паргауйский, краях Приекуле и Приекули, Ройский, Руцавский, Салацгривский, Стренчский, Вайнедский, Валкский, Вараклянский и Виеситский края.

Из больших городов очное обучение в школах можно проводить в Екабпилсе.

Новый список "безопасных" самоуправлений вступает в силу со следующей недели, 10 мая.

Как сообщалось ранее, 12-е классы по всей стране смогут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.

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LETA

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