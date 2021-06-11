Со следующей недели самоизоляцию не нужно будет соблюдать при въезде из Болгарии и Венгрии

Со следующей недели самоизоляцию не нужно будет соблюдать при въезде в Латвию также из Болгарии и Венгрии, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Таким образом, самоизоляцию не нужно будет соблюдать при въезде в Латвию из Финляндии, Исландии, Ватикана, Мальты, Румынии, Польши, Монако, Сан-Марино, Болгарии и Венгрии.

В свою очередь изоляцию и на следующей неделе нужно соблюдать при въезде из Великобритании, где двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 превысил безопасный уровень и составляет 79,9 случая на 100 000 населения.

Порог самоизоляции в Латвии в настоящее время установлен на уровне 50 случаев на 100 000 жителей. SPKC сообщает, что, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 жителей в Латвии составляет 202,7 случая (неделей ранее — 268,4), а в Евросоюзе и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) этот показатель продолжает уменьшаться и составляет 82,6 случая (неделей ранее — 98,2).

В Эстонии кумулятивный показатель продолжает снижаться и на прошлой неделе составил 111,9 (неделе ранее — 175,9). В Литве этот показатель также снизился — до 181,7 (неделей ранее — 311,8).

Самоизоляция в Латвии должна по-прежнему соблюдаться при возвращении из Эстонии, Андорры, Чехии, Словении, Испании, Словакии, Франции, Швеции, Люксембурга, Нидерландов, Литвы, Италии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Кипра, Португалии, Греции, Германии, Хорватии, Лихтенштейна, Дании, Ирландии и Норвегии.

Для стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при поездках из Руанды, Южной Кореи, Сингапура, Новой Зеландии, Израиля и Австралии. Эти страны входят в число тех, откуда разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

При въезде в Латвию из других стран мира, не указанных в списках, соблюдать самоизоляцию необходимо.

SPKC по-прежнему не рекомендует латвийцам выезжать за границу, потому что посещение других стран считается фактором высокого риска — в некоторых странах наблюдается не только рост заболеваемости Covid-19, но и циркулируют другие штаммы этого вируса, которые еще не выявлены в Латвии.

Если поездка необходима, при возвращении в течение десяти дней необходимо соблюдать строгие меры самоизоляции и следить за здоровьем. При появлении симптомов следует сделать тест на Covid-19 и проконсультироваться с семейным врачом.