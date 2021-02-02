Со следующей недели в супермаркетах не будет "запрещенных товаров"
Foto: LETA

Со следующей недели в отдельных магазинах можно будет купить все товары, кроме того, начнут работу книжные магазины, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министр экономики Янис Витенберг (KPV LV) сообщил в Twitter, что во вторник правительство концептуально поддержала концепт "безопасной торговли". Требования безопасности будут более строгими, однако в некоторых магазинах можно будет торговать всеми товарами. Это магазины, в которых продукты питания либо предметы гигиены составляют не менее 70% ассортимента, а также книжные магазины.

"В переходный период с 8 февраля торговать на месте всем ассортиментом товаров смогут магазины, где в основном продаются продукты питания и средства гигиены, а также книжные магазины", — написал Витенбергс.

Магазины должны будут соблюдать более строгие требования, в том числе обеспечить контроль потока покупателей и соблюдение ими дистанции. Должна быть разработана система внутреннего контроля за соблюдениями мер безопасности, а также назначен ответственный за это человек.

В министерстве также напоминают, что по-прежнему в полном объеме могут торговать своим ассортиментом аптеки, в том числе ветеринарные, оптики, заправочные станции. В других торговых точках ассортимент товаров, которые разрешено продавать на месте, останется ограниченным, чтобы уменьшить поток покупателей.

Решение правительства не предусматривает, что работу полностью смогут возобновить все места торговли. Изменения будут относиться к тем магазинам, которые смогут выполнить требование о том, что большинство товаров — продукты питания или средства гигиены.

Кроме того, торговым сетям запрещается любая маркетинговая активность, которая может способствовать привлечению покупателей.

Также правительство постановило не менять список товаров, которыми не разрешено торговать во время чрезвычайного положения, но дополнило его семенами и саженцами.

Изменения к действующим правилам по ограничению распространения пандемии Covid-19 правительство планирует принять уже в четверг, 4 февраля.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

89

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Практические советы: как выбрать домашние растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии