Со следующей недели в супермаркетах не будет "запрещенных товаров"

Со следующей недели в отдельных магазинах можно будет купить все товары, кроме того, начнут работу книжные магазины, сообщает LETA.

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Министр экономики Янис Витенберг (KPV LV) сообщил в Twitter, что во вторник правительство концептуально поддержала концепт "безопасной торговли". Требования безопасности будут более строгими, однако в некоторых магазинах можно будет торговать всеми товарами. Это магазины, в которых продукты питания либо предметы гигиены составляют не менее 70% ассортимента, а также книжные магазины.

"В переходный период с 8 февраля торговать на месте всем ассортиментом товаров смогут магазины, где в основном продаются продукты питания и средства гигиены, а также книжные магазины", — написал Витенбергс.

Магазины должны будут соблюдать более строгие требования, в том числе обеспечить контроль потока покупателей и соблюдение ими дистанции. Должна быть разработана система внутреннего контроля за соблюдениями мер безопасности, а также назначен ответственный за это человек.

В министерстве также напоминают, что по-прежнему в полном объеме могут торговать своим ассортиментом аптеки, в том числе ветеринарные, оптики, заправочные станции. В других торговых точках ассортимент товаров, которые разрешено продавать на месте, останется ограниченным, чтобы уменьшить поток покупателей.

Решение правительства не предусматривает, что работу полностью смогут возобновить все места торговли. Изменения будут относиться к тем магазинам, которые смогут выполнить требование о том, что большинство товаров — продукты питания или средства гигиены.

Кроме того, торговым сетям запрещается любая маркетинговая активность, которая может способствовать привлечению покупателей.

Также правительство постановило не менять список товаров, которыми не разрешено торговать во время чрезвычайного положения, но дополнило его семенами и саженцами.

Изменения к действующим правилам по ограничению распространения пандемии Covid-19 правительство планирует принять уже в четверг, 4 февраля.