Со среды с ковид-сертификатом в Латвию можно въезжать без теста
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Со среды, 12 января, привитым и переболевшим Covid-19 лицам, имеющим сертификат, для въезда в Латвию не нужен отрицательный результат теста на Covid-19, за исключением въезда из стран с высоким уровнем риска, сообщили агентству LЕТА в Министерстве сообщения.

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При этом у всех въезжающих по-прежнему будет возможность пройти бесплатный тест на Covid-19 в аэропорту "Рига" после полета.

Требование показывать отрицательный результат теста на Covid-19 для вакцинированных и переболевших по прибытии из Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Германии и России было введено для снижения распространения омикрон-штамма. Данное требование действует до 11 января 2022 года включительно.

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