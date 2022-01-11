Со среды с ковид-сертификатом в Латвию можно въезжать без теста

Со среды, 12 января, привитым и переболевшим Covid-19 лицам, имеющим сертификат, для въезда в Латвию не нужен отрицательный результат теста на Covid-19, за исключением въезда из стран с высоким уровнем риска, сообщили агентству LЕТА в Министерстве сообщения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

При этом у всех въезжающих по-прежнему будет возможность пройти бесплатный тест на Covid-19 в аэропорту "Рига" после полета.

Требование показывать отрицательный результат теста на Covid-19 для вакцинированных и переболевших по прибытии из Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Германии и России было введено для снижения распространения омикрон-штамма. Данное требование действует до 11 января 2022 года включительно.