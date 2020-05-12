Со среды возобновляется оказание плановых медицинских услуг, в том числе прием стоматологов

Министр здравоохранения Илзе Винькеле издала распоряжение, предусматривающее расширение доступности плановых медицинских услуг, в том числе обследований, трансплантаций органов и стоматологических услуг при соблюдении строгих мер безопасности.

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Как сообщила агентству LETA представитель Минздрава Анна Страпцане, большинство этих услуг медицинские учреждения смогут оказывать со среды, 13 мая.

Со среды лечебные учреждения в дополнение к существующим услугам будут оказывать такие услуги вторичной амбулаторной медицинской помощи, как эндоскопия, сцинтиграфия, нейрография, маммография, миография и остеоденситометрия.

Снова станут доступны такие услуги дневного стационара, как коронарография, коронарная ангиопластика, инвазивная радиология, операции на глазах, непроведение которых угрожает пациенту слепотой, инвазивное лечение пациентов с нарушениями сердечного ритма, а также услуги челюстно-лицевой хирургии.

Будет возобновлено также микрохирургическое лечение пролежней, кохлеарная имплантация, трансплантация органов, эндопротезирование суставов и все виды стоматологических услуг.

С 20 мая будут возобновлены также услуги дневного стационара, не предполагающие использование общей анестезии.

Как и прежде, медицинские учреждения должны предпринимать меры предосторожности, ограничивая количество пациентов, одновременно находящихся на территории учреждения, и устанавливая точное время прибытия пациентов для оказания медицинской помощи.

Как медики, так и пациенты должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, а после посещения каждого пациента должна проводиться дезинфекция.

Для проведения плановой операции или инвазивных манипуляций пациент должен пройти тест на Covid-19 не позднее, чем за 48 часов до получения услуги.