Со вторника скорость в Тихом центре Риги ограничена до 30 км/ч

Во вторник, 16 марта, вступило в силу распоряжение Департамента сообщения Рижской думы об ограничении в Тихом центре максимально допустимой скорости до 30 км/ч.

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Скорость ограничена на двух участках в центре Риги: на территории между улицами Элизабетес, Пулквежа Бриежа, Ханзас и Экспорта, а также на территории между улицами Ханзас, Пулквежа Бриежа, бульв. Калпака и улицей Кр. Валдемара.

Как отмечает департамент РД, в прошлом году ограничение скорости 30 км/ч было введено в Агенскалнсе, а также на территории между улицами Грауду, Эбелмуйжас, Малу и Залениеку. Нововведения позволят улучшить безопасность пешеходов и велосипедистов, а также снизить уровень шума.