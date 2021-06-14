Со вторника в Латвии можно проводить культурные мероприятия двух типов

Со вторника, 15 июня, организаторы мероприятий смогут проводить культурные мероприятия двух типов, сообщила на пресс-конференции госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

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Организатор мероприятия должен четко разъяснить посетителям его тип при покупке билетов.

Первый тип - это мероприятия с облегченными мерами безопасности, которые могут посещать только вакцинированные от Covid-19 и переболевшие коронавирусом. От них потребуется предъявить действующий ковид-сертификат. Вакцинированными или переболевшими должны быть и организаторы мероприятия, кроме того, они не должны находиться в одном помещении с посетителями. В музеях эти люди смогут совершать групповые экскурсии с гидом без масок и двухметровой дистанции. Количество участников в такой группе не ограничено.

В свою очередь в культурных мероприятиях второго типа смогут также участвовать люди с отрицательным тестом на Covid-19 и дети младше 12 лет. Меры безопасности для организаторов при этом сохранятся такими же.

Состоявшиеся в конце прошлой недели пилотные проекты по безопасному посещению культурных мероприятий в Валмиерском театре, кинотеатре Kino Citadele и Hanzas perons Вилсоне оценила как успешные. Она подчеркнула, что посетители мероприятий вели себя очень ответственно и сотрудничали с организаторами, чтобы выполнить все требования.

Пилотный проект показал, что сертификаты работают, но следует использовать не снимок экрана с QR-кодом, а формат PDF или загруженное изображение. Вилсоне напомнила, что ковид-сертификат активен только на 15-й день после последней вакцины.

Она призвала участников приходить на мероприятие как минимум за два часа, чтобы вовремя проверить сертификаты. Организаторам мероприятия также рекомендуется связаться с посетителями до начала мероприятия, чтобы проинформировать их об условиях безопасности.

Библиотеки, музеи, архивы и другие культурные учреждения можно посещать в соответствии мерами эпидемиологической безопасности, то есть индивидуально или с семьей, соблюдая дистанцию 2 метра и в масках.