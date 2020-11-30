Со вторника VID начинает прием заявок на получение пособий по простою и сокращению рабочего времени

Выполняя решение правительства Латвии, Служба госдоходов (VID) с 1 декабря начнет прием заявок на получение пособия по простою и субсидии для тех работников, которые из-за введенных в стране ограничений вынуждены работать на неполную ставку. Подать их можно будет в электронном виде через систему EDS (здесь).

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VID отмечает, что пособие по простою будет доступно также для самозанятых лиц и плательщиков патентной платы.

Получить пособие по простою может работник любой отрасли, если уменьшение доходов в месяц, за который запрашивается пособие, по сравнению с августом, сентябрем и октябрем этого года составило не менее 20%. Если человек находится на простое и не работает, то он получит пособие в размере 70% от средней брутто-зарплаты (чтобы определить эту сумму, будет браться в расчет зарплата за период с 1 августа по 31 октября).

В свою очередь, работники микропредприятия смогут получить пособие в размере 50% от средней брутто-зарплаты за третий квартал этого года, в соответствии с теми цифрами, что они указали в декларации. Если человек начал работать лишь в октябре, у микропредприятия запросят дополнительную информацию.

Субсидия по зарплате будет выплачиваться тем, у кого из-за перехода на неполное рабочее время падение доходов составило как минимум 20%.

VID сообщает, что пособие по простою будет не менее 330 евро в месяц и не более 1000 евро в месяц. Помимо этого, Госагентство социального страхования (VSAA) доплатит по 50 евро за каждого находящегося на иждивении ребенка в возрасте до 24 лет.

Самозанятые лица смогут получить пособие по простою на тех же правах, как и другие трудозанятые. В свою очередь, плательщики патентной платы получат фиксированную ставку в размере 400 евро в месяц, если на время получения пособия у них имеется действующий патент.

Что касается субсидий по зарплате для работников, перешедших на неполное рабочее время, то отмечается, что этот вид поддержки призван обеспечить им такой же доход, как до введения эпидемиологических ограничений. Работник получит поддержку в размере 50% от средней брутто-зарплаты в период с 1 августа по 31 октября, но не более 500 евро. Работодатель же обязан будет выплатить разницу между субсидией и полученной до сих пор зарплатой.

Заявку на поддержку со стороны государства можно подать в Системе электронного декларирования (EDS) с 1 декабря. На пособие за ноябрь можно заявиться до 15 декабря, за декабрь — до 15 января, а за январь — до 15 февраля.