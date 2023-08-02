Со здания "Дома Москвы" демонтирована надпись с названием
Foto: LETA

Со здания бывшего "Дома Москвы" в Риге демонтирована надпись "Maskavas nams/Дом Москвы", сообщает "Открытый город".

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Глава представительства Московского Центра международного сотрудничества Эдуард Цеховал заявил, что это было его единоличное решение, которое было принято без согласования с правительством Москвы, являющимся владельцем здания.

Он подчеркнул, что выступает против российского вторжения в Украину и в нынешних условиях считает существования названия "Дом Москвы" в центре Риги.

Я беру на себя полную ответственность за свое решение и за его последствия для себя лично", — заявил Эдуард Цеховал.

Дом Москвы был открыт в столице Латвии в конце мая 2004 года. На открытии присутствовали тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков и тогдашний мэр Риги Гундарс Боярс. После вторжения России в Украину Министерство юстиции Латвии приняло решение заморозить активы Дома Москвы.

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