Собака попала в приют? Впредь о найденном животном нужно будет сообщать хозяину в течение часа

Впредь доставленных в приют незарегистрированных собак нужно будет в течение 72 часов чипировать и внести в базу данных. Такое решение во вторник, 11 января, приняло правительство.

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До сих пор в правилах Кабинета министров срок регистрации не был указан.

Также утвержденные правительством поправки предусматривают, что владелец приюта может вернуть собаку хозяину, отдать животное другому человек или передать другому приюту только в случае, если питомец чипирован, зарегистрирован в базе данных и имеет паспорт.

После того, как домашнее животное прибыло в приют, владелец приюта должен установить хозяина собаки в течение одного часа и немедленно уведомить о времени и месте получения питомца.

Если хозяин в течение 24 часов после объявления о доставленной в приют собаке не приходит за своим питомцем, ветеринар зарегистрирует место нахождения животного в базе данных, указав адрес приюта, дату и время, когда собака поступила в приют.

Также предусмотрено, что на 15-й день с момента помещения животного в приют, он регистрируется в качестве владельца собаки.

На данный момент в Продовольственно-ветеринарной службе зарегистрированы 27 приютов и 10 гостиниц для животных.

Поправки к правилам о содержании животных в приютах и гостиницах вступят в силу 1 июля этого года.