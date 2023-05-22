Собирают подписи за появление в Латвии нового дорожного знака

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за введение в Латвии нового дорожного знака "Черная точка".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Знак означает место, где уже произошло много аварий, и предупреждает водителей о том, что здесь следует ехать особенно осторожно.

Этот знак уже есть в соседней Литве. В Латвии есть карта "черных точек", составленная Latvijas valsts ceļi, но знака нет. На этой карте отмечены места, где на расстоянии ближайшего километра произошло минимум три тяжелых аварии с пострадавшими или восемь аварий без пострадавших. В населенных пунктах опасным участком дорог считается участок длиной 300 метров, где за три года случилось минимум 10 аварий или минимум три тяжелых аварии. Перекресток считается опасным, если аварии случались в радиусе 150 метров.

Автор петиции Андрей Турко поясняет: в составленном в 2019 году рейтинге количества погибших в ДТП на миллион жителей Латвия находится на пятом месте в ЕС, сразу за Румынией, Болгарией, Польшей и Хорватией. В Латвии этот показатель составляет 69 человек на миллион жителей, средний показатель по ЕС — 51.

Турко не настаивает на сохранении методологии, использованной для карты, для дорожных знаков: по его мнению, можно ставить такие знаки на участках дороги, где за пять лет было пять смертельных ДТП. Тех, кто нарушает ограничения скорости в местах, отмеченных черной точкой, автор инициативы предлагает штрафовать так же, как за превышение скорости в населенных пунктах.