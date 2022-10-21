Собор ЛПЦ отправил патриарху Кириллу прошение об автокефалии

20 октября в Рижском храме Всех Святых состоялся собор Латвийской Православной Церкви, на повестке которого было два вопроса — обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о даровании ЛПЦ статуса автокефальной церкви и внесение соответствующих изменений в устав ЛПЦ.

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Портал bb.lv ссылается на некоего священника, который участвовал в соборе. Он рассказал, что из 161 делегата 160 было за обращение к патриарху за автокефалией и один против.

Обращение к патриарху необходимо для того, чтобы выход из РПЦ был каноническим и не считался расколом.

Как известно, 8 сентября Сейм Латвии принял представленные Левитсом поправки к Закону "О Латвийской Православной Церкви", которые изменили статус ЛПЦ, определив, что она будет действовать полностью независимо и самостоятельно.

До сих пор Латвийская Православная Церковь действовала при Московском Патриархате, который, в свою очередь, поддерживает правящий режим в России и войну против Украины. По словам Левитса, поправки восстановят исторический статус ЛПЦ и исключат всякую власть Московского Патриарха над Церковью в Латвии.

"При вступлении закона в силу любое влияние или власть патриарха Московского над нашей православной церковью будет устранено. Отказ от какой-либо связи с Патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", — подчеркнул тогда президент.

В свою очередь сама ЛПЦ разрыв связей с Москвой и свой новый независимый статус, зафиксированные в законе, некоторое время не комментировала. Только вечером в пятницу, 9 сентября, ЛПЦ опубликовала на своем сайте заявление, в котором фактически утверждала, что для прихожан ничего не изменится.

"Это решение носит юридический характер и принятые изменения касаются юридического статуса Церкви. Государство установило статус нашей Церкви как автокефальный. Государство определило, что Латвийская Православная Церковь юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии, сохраняя духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими Православными Церквами мира. Изменение статуса не меняет Православную Веру, догматы, Литургическую жизнь Церкви, календарный стиль, сакральный богослужебный язык, обряды, традиции и внутреннюю церковную жизнь", — заявила 9 сентября ЛПЦ.

Во вторник, 22 сентября, Кабинет министров уполномочил министра юстиции Яниса Борданса ("Консервативные") обратиться от имени Латвийского государства к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, чтобы проинформировать его о принятых Сеймом поправках к Закону "О Латвийской церкви" (ЛПЦ), чтобы юридически установить и укрепить дальнейший статус ЛПЦ.

До 31 октября ЛПЦ должна ввести поправки в свой устав.