Собрано 10 000 подписей за отмену ограничений на услуги бань и салонов красоты
Foto: Instagram/bezsu_nails

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за отмену введенных из-за Covid-19 ограничений на услуги бань и салонов красоты.

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Автор инициативы — Айя Степанова. Сбор подписей был начат на этой неделе. Сначала планировалось собрать 2000 подписей и подать их премьер-министру Кришьянису Кариньшу и спикеру Сейма Инаре Мурниеце, но сейчас собрано уже 10 000 подписей, и они будут поданы также парламенту.

Автор инициативы не согласна с решением правительства и не считает, что услуги красоты способствуют распространению Covid-19. Красивая прическа и маникюр важны для того, чтобы человек чувствовал себя хорошо, не менее важны чистота тела, хорошее настроение и сон, а банные ритуалы воздействуют на человека позитивно не только в физическом, но и в психоэмоциональном смысле.

Автор инициативы предлагает внести поправки в решение правительства об ограничениях и сделать исключение также для банщиков, СПА-специалистов, мастеров маникюра и педикюра, массажистов и других услуг по уходу за собой, чтобы они могли оказывать индивидуальные услуги в отдельных помещениях.

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LETA

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LETA

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Сбор подписей Коронавирус СПА
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