Собрано 10 000 подписей за выдачу ковид-сертификатов при наличии антител

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей за выдачу ковид-сертификата бессимптомно переболевшим при наличии антител.

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После сбора необходимого количества подписей инициатива была передана в Сейм.

Авторы инициативы призывают выдавать ковид-сертификаты людям, которые перенесли бессимптомный Covid-19 и имеют антитела к нему, то есть иммунитет. В Латвии много людей переболели Covid-19, и даже через 180 дней в их организме остается стабильный уровень антител. Это значит, что они не могут повторно заразиться этой болезнью, говорится в заявке.

Инициаторы инициативы предлагают перенять опыт Литвы в этом вопросе и выдавать ковид-сертификаты на 60 дней, исходя из наличия антител в организме.

Уже сообщалось, что 21 октября Сейм в очередной раз отклонил внесенные оппозиционными депутатами поправки в закон, предусматривающие выдачу ковид-сертификатов при наличии антител.