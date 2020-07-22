Собрано 10 000 подписей за запрет использовать пестициды вблизи от жилых домов

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей за запрет на использование пестицидов вблизи от жилых сельских домов. Сбор подписей был начат в конце 2018 года.

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По мнению автора инициатива Павла Мелниса, запрет на пестициды защитит здоровье людей в сельской местности.

Инициатива предлагает запретить использовать пестициды в радиусе одного километра вокруг места, где задекларирован хотя бы один человек. Для этого в электронной системе Службы поддержки села должна быть возможность видеть зоны, где использование синтетических пестицидов запрещено.

Как считает Мелнис, это "позволит значительно снизить риск вдыхания вредных веществ и их попадание в питьевую воду и на растения в огороде возле дома".