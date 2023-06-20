Собрано более 12 000 подписей за то, чтобы государство прекратило содержать экс-президентов

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 12 000 подписей за прекращение содержания бывших президентов Латвии за государственные средства. Такое количество подписей позволяет подать инициативу в Сейм, и это будет сделано в конце августа. Чтобы собрать необходимое количество подписей, потребовалось меньше месяца.

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По мнению представителя инициативы Вадима Кислова, в то время, когда в Латвии не хватает финансовых ресурсов почти во всех областях, следовало бы подумать о более рациональном отношении к социальным и другим гарантиям бывших президентов государства.

По истечении срока полномочий пенсия экс-президентам должна быть сохранена, а вот квартира, машина, секретарь и т. д. на всю оставшуюся жизнь — это несоразмерно, считает Кислов.

По его мнению, бывшим президентам можно дать право использовать Рижский замок в представительских целях, но предоставлять квартиру нецелесообразно. Кислов отмечает, что есть немало стран, где такие расходы не возлагаются на общество, но это не мешает президентам этих стран достойно выполнять свои обязанности.

По мнению Кислова, прекращение содержания президентов за государственные средства позволило бы не только сэкономить деньги, но и сделать общество более сплоченным, где нет "сверхобеспеченных людей с гарантированным роскошным образом жизни только потому, что они несколько лет занимали важные должности".