Собраны 10 000 подписей в поддержку партнерских отношений

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv в рекордные сроки — за 7 дней собрано более 10 000 подписей под инициативой за правовую защиту всех семей в Латвии, в том числе и за однополые партнерства.

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Сбор подписей за правовую защиту всех семей на платформе общественных инициатив Manabalss.lv был начат 1 октября. За первые сутки было собрано более 4000 подписей, что является самым большим числом голосов за один день в Manabalss.lv, сообщили авторы инициативы.

Напомним, 30 сентября Комиссия по мандатам, этике и заявлениям Сейма решила не направлять на рассмотрение парламента 10 392 коллективных заявлений граждан Латвии о регистрации однополых партнеров. Днем на портале Manabalss.lv начат сбор новых подписей инициативы "О правовой защите всех семей".

Законопроект о защите несупругов предусматривает возможность заключить договор о совместной жизни в порядке нотариального акта, который регулирует личные и имущественные отношения партнеров, а также устанавливает случаи, в которых существует союз фактических супругов, защищая права этих лиц на семейную жизнь.