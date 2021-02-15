Собраны подписи за созыв заседания Сейма, чтобы проголосовать за открытые заседания правительства
Foto: LETA

Депутат Сейма Иварс Зариньш (Согласие) призывает в течение 24 часов созвать внеочередное заседание Сейма, чтобы принять решение об открытых заседаниях правительства о Covid-19, сообщает LETA.

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В Сейме агентству указали, что собрано необходимое число подписей депутатов, чтобы созвать внеочередное заседание Сейма. В распорядке дня заседания будет вопрос о том, чтобы решать обо всех вопросах, связанных с Covid-19, на открытых заседаниях правительства.

Инициатором созыва заседания выступил депутат Зариньш. Он указал, что открытые заседания правительства необходимы для того, чтобы общество могло следить и убедится в том, насколько ответственны и компетентны решения Кабинета министров о Covid-19. Он считает, что до сих пор правительство не оказалось способно дать понятные объяснения обществу, принимая решения об ограничениях. Части латвийского общества до сих пор непонятно обоснование и смысл принятых правительством решений.

По мнению депутата, это вызывает беспокойство о том, что это правительство не способно адекватно оценивать происходящие процессы, принимать продуманные, обоснованные, соответствующие ситуации решения. “Это объясняет и то, почему это правительство “неспособно” коммуницировать свои решения обществу Латвии, хотя общественным отношениям присвоено “так много денег, как никогда”. Лучшее для власти, что сейчас правительство может сделать со своими решениями, это помолчать”, - заявил Зариньш.

Депутат считает, что в нынешней ситуации единственная возможность сделать принятие решений более ответственным и обдуманным, это позволить обществу Латвии следить за принятием решений и их обоснованием. Если внеочередное заседание Сейма будет созвано, то депутатам предстоит решить, стоит ли сделать открытыми заседания Кабинета министров по вопросам Covid-19.

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Коронавирус "Согласие" Ивар Зариньш Кабинет министров
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