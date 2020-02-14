Собрать подписи за референдум против увеличения срока полномочий новой Рижской думы не удалось

Обобщенные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) предварительные результаты сбора подписей за проведение референдума о приостановленных президентом Эгилом Левитсом по запросу парламентской оппозиции поправках, регулирующих порядок внеочередных муниципальных выборов, свидетельствуют о том, что собрать необходимое для организации референдума число подписей не удалось.

Как сообщила агентству LETA представитель ЦИК Лаура Захарова, обобщенные сегодня вечером результаты почти со всех мест сбора подписей свидетельствуют о том, что за передачу на референдум поправок к закону о выборах в городские и краевые думы подписались 5095 избирателей, а за передачу на референдум поправок к закону о самоуправлениях — 4995 избирателей, соответственно было собрано 3,3% и 3,2% от необходимого числа подписей.

Чтобы данные законопроекты были переданы на референдум, за это в течение 30 дней (до 14 февраля) должны были подписаться не менее одной десятой части избирателей (154 868 человек).

Для определения окончательного результата сбора подписей ЦИК обобщит сведения о подписавшихся за проведение референдума в электроном виде. Таким образом ЦИК убедится в том, что никто не подписался два раза, а также в том, что все подписавшиеся являются избирателями.

Заседание ЦИК, на котором планируется утвердить результаты сбора подписей, пройдет 19 февраля. После него ЦИК сообщит о результатах сбора подписей президенту и опубликует их в официальном издании Latvijas vestnesis.

Согласно Конституции, в ситуации, когда не удалось собрать необходимое число подписей для проведения референдума, приостановленные поправки вступают в силу. Это значит, что они будут относиться и ко внеочередным выборам в Рижскую думу, которые предположительно пройдут 25 апреля. Таким образом, срок работы нового созыва Рижской думы составит немногим больше пяти лет вместо обычных четырех.

Как сообщалось, президент по запросу парламентской оппозиции приостановил вступление в силу принятых Сеймом поправок, которые предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Авторы законопроекта мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.