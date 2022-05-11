События у Памятника освободителям раскололи общество, готовятся акции протеста
Foto: LETA

События в парке Победы раскололи общество: протестовать хотят как те, кто в эти дни пришел к Памятнику освободителям почтить память павших, так и те, кто резко осуждает агрессию России в Украине и возложение цветов в Пардаугаве.

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Русский союз Латвии (РСЛ) на своей странице в сети Facebook осудил уборку возложенных у Памятника освободителям цветов трактором и готов протестовать "против самоуправства, которое произошло в Риге 9 и 10 мая". Партия призывает приходить в пятницу, 13 мая на митинг на Ратушной площади.

Между тем, как пишет LETA, жители, осуждающие агрессию России в Украине, в социальных сетях делятся своими размышлениями о том, что прославлению РФ и СССР в Латвии нужно наконец поставить точку. Так предприниматель Гирт Калниньш в Twitter написал, что после того, что произошло в понедельник и вторник, выглядит, что "в ближайшие дни нужно организовать народную акцию вблизи объекта в Пардаугаве", чтобы дать отпор "моральным дегенератам". В свою очередь музыкант Ральф Эйландс призывает организовать протест у памятника, указывая, что "это публичный призыв ко всем, кому эти два дня ударили по нервам".

Многие комментаторы в Twitter поддержали эти предложения и снос памятника, а также выразили недоумение относительно действий полиции.

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