Социолог: "Согласие" вряд ли повторит на выборах в Рижскую думу прежний успех

"Согласию" будет трудно повторить на выборах в Рижскую думу успех прошлых выборов с учетом того, что исходные позиции партии значительно слабее, считает социолог Арнис Кактиньш.

На вопрос, удастся ли обнародованному сегодня списку кандидатов от "Согласия" собрать много голосов, он определенно не ответил, но напомнил, что накануне предыдущих выборов партия находилась на уверенных позициях власти и в известной мере могла влиять на прохождение выборов.

Что касается выдвинутого первым номером в списке кандидатов от "Согласия" Константина Чекушина, известного как защитник русских школ, то эта фигура, по мнению Кактиньше, может отпугнуть латышских избирателей, определенный процент которых у "Согласия" раньше был.

Как сообщалось, Чекушина рекомендовал в качестве лидера кандидатского списка "Согласия" бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков.

Вторым номером в списке будет бывший вице-мэр Анна Владова, третьим — Андрис Морозов.