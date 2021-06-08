"Согласие" договорилось с Русским союзом Латвии о коалиции в Даугавпилсе
Foto: LETA

Партия "Согласие" создаст в Даугавпилсской думе коалицию с Русским союзом Латвии, сообщил через Facebook лидер списка "Согласия" на выборах в городе Андрей Элксниньш. Об этом сообщает LETA.

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Коалиция получит в думе восемь мест из 15 — таким образом, она начинает формирование нового городского руководства.

По словам Элксниньша, именно такое простое и прозрачное решение отвечает воле жителей Даугавпилса.

Партия "Согласие" набрала на выборах в самоуправления 42,25% голосов и получила таким образом семь депутатских мест в городской думе. РСЛ получил одно место. Избранный от РСЛ Алексей Васильев ранее заявил LETA, что победившая на выборах партия должна получить право руководить городом. Повторение ситуации, возникающей при выборах в Сейм (когда "Согласие" неоднократно набирало больше всех голосов, но всегда оставалось в оппозиции), по словам Васильева, "было издевательством над волей избирателей".

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Выборы в самоуправления 2021 "Согласие" Андрей Элксниньш Даугавпилс
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