"Согласие" и блок "Риге!" не приняли участия в рассмотрении бюджета Рижской думы
Foto: LETA

Бюджетная комиссия Рижской думы рассматривала сегодня бюджет самоуправления на 2020 год, но представители партнеров по коалиции, "Согласия" и депутатского блока "Риге!", не участвовали в заседании, хотя именно их голоса нужны для утверждения бюджета.

Перед заседанием коротко о приоритетах бюджета журналистов проинформировал председатель Рижской думы Олег Буров, а также главы комитетов — представители партии "Честь служить Риге" (ЧСР).

Делать сообщение о бюджете на пресс-конференции не явились представители "Согласия", возглавляющие комитет по делам транспорта и сообщения, а также комитет городской собственности. Не выступил и руководитель комитета городского развития Алексей Росликов, представляющий фракцию независимых депутатов.

Вице-мэры Друвис Клейнс и Анна Владова сообщили агентству LETA, что переговоры с ЧСР ведутся на уровне руководителей фракций, и предложение об отзыве Бурова пока не отозвано. Владова сказала, что от ЧСР поступило предложение отозвать подписи, которое будет рассмотрено.

Source

LETA

Sharing Options

14

Source

LETA

Tags

Олег Буров Честь служить Риге "Согласие" Рига Рижская дума

Comment Form