"Согласие" и блок "Риге!" не приняли участия в рассмотрении бюджета Рижской думы

Бюджетная комиссия Рижской думы рассматривала сегодня бюджет самоуправления на 2020 год, но представители партнеров по коалиции, "Согласия" и депутатского блока "Риге!", не участвовали в заседании, хотя именно их голоса нужны для утверждения бюджета.

Перед заседанием коротко о приоритетах бюджета журналистов проинформировал председатель Рижской думы Олег Буров, а также главы комитетов — представители партии "Честь служить Риге" (ЧСР).

Делать сообщение о бюджете на пресс-конференции не явились представители "Согласия", возглавляющие комитет по делам транспорта и сообщения, а также комитет городской собственности. Не выступил и руководитель комитета городского развития Алексей Росликов, представляющий фракцию независимых депутатов.

Вице-мэры Друвис Клейнс и Анна Владова сообщили агентству LETA, что переговоры с ЧСР ведутся на уровне руководителей фракций, и предложение об отзыве Бурова пока не отозвано. Владова сказала, что от ЧСР поступило предложение отозвать подписи, которое будет рассмотрено.