"Согласие" и "Развитие/За!" возглавили рейтинг партий
Foto: LETA

В рейтинге партий накануне выборов в Рижскую думу с большим отрывом лидируют "Согласие" и единый список "Развития/За!" и "Прогрессивных". Данные получены из социологического опроса, проведенного Factum Interactive.

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"Согласие" по-прежнему лидирует — за него готовы проголосовать 22% опрошенных. При этом за месяц его рейтинг уменьшился на один процентный пункт. На втором месте — "Развитие/За", объединившееся для выборов с партией "Прогрессивные". За них готовы проголосовать 20%. Это тоже на один процентный пункт меньше, чем месяц назад.

На один процентный пункт вырос рейтинг "Нового Единства" (13%), "Честь служить Риге" (11%), объединения Нацблока с Латвийским объединением регионов (10%) и Союза "зеленых" и крестьян (5%).

Уменьшился — также на процентный пункт — рейтинг Новый консервативной партии (8%). Рейтинг KPV LV не изменился и остался 1%.

Также есть 5% избирателей, которые собираются голосовать за другие, менее популярные партии.

Всего в опросе приняло участие 636 рижан старше 18 лет.

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Честь служить Риге "Согласие"
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