"Согласие" исключило из партии Домбровского и Швецову

Рижское отделение партии "Согласие" решило исключить Вячеслава Домбровского и Любовь Швецову из своих рядов. Правление партии рекомендует исключить политиков из фракции Сейма, сообщили в партии.

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Причиной исключения стали нарушения основных положений партии. "Правление "Согласия" считает, что В. Домбровский и Л. Швецова систематически нарушают решения партии и выражают неуважение к коллегам. У членов партии создалось впечатление, что оба депутата не ценят свою ответственность перед избирателями", — указал в сообщении председатель партии Янис Урбанович. В качестве примера он привел риторику, в которой политики выражают верность своим избирателям, но в то же время сообщают, что хотят связать свое будущее в другими политическими силами.

Урбанович заверил, что партия оценивает результаты выборов в Рижскую думу и собирается сделать из них выводы. "Тем, кто вместо конструктивных действий демонстрирует панику за свое личное будущее в политике, следует оценить свое пребывание в рядах "Согласия"", — сказал Урбанович. По словам главы партии, "Согласие" не исчезнет из политики и продолжит работать.

Ранее Домбровский заявил, что вышел из правления "Согласия" из-за неспособности партии дать оценку коррупционным скандалам в Рижской думе. "Я глубоко уверен, что продолжение нынешнего курса приведет к тому, что выборы 2022 года станут для "Согласия" последними", — заявил политик. В свою очередь, Швецова на Facebook написала комментарий, что у нее "рука не дрогнет" убрать Урбановича — хотя она писала не об убийстве, а о голосовании на конгрессе партии. Урбанович счел это за угрозу.