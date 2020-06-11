"Согласие": КC не отменил языковые ограничения на преподавание в частных вузах, хотя признал их несоответствие Сатверсме

Социал-демократическая партия "Согласие", позитивно оценивая решение о несоответствии Сатверсме языковых ограничений на преподавание в частных вузах, считает, что Конституционный суд (КС) не пошел до конца.

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"С одной стороны, Конституционный суд признал языковые ограничения не соответствующими Сатверсме, но с другой оставил эти нормы в силе еще почти на год — дав Сейму время на разработку нового регулирования", — так прокомментировала решение КС правозащитник, представитель "Согласия" Елизавета Кривцова.



11 июня Конституционный суд огласил приговор по иску депутатов Сейма от "Согласия" о соответствии Сатверсме языковых ограничений на преподавание в частных вузах. Конституционный суд признал, что норма, требующая от частных высших школ и колледжей реализовывать программы на государственном языке, не соответствует 1-й и 105-й статьям Сатверсме.



"Конституционный суд был вынужден признать нашу правоту — и это плюс. Но то, что нас категорически не устраивает: ограничения остаются в силе до 1 мая 2021 года. Это, во-первых, на практике не позволит вузам в следующем учебном году набирать студентов на программы обучения на негосударственных языках. Соответственно, восстановить эти программы потом — даже, если требования смягчат — будет крайне сложно.

Во-вторых, то, что Конституционный суд, оставив норму в силе еще на год, дал отсрочку для правящего большинства Сейма: за год законодатель должен разработать новое регулирование применения языков в вузах. Но каким оно будет — зависит от политической воли. Практика показывает, что большинство Сейма часто руководствовывается двойными стандартами: то, что разрешено английскому языку — не разрешено русскому. В свою очередь, "Согласие" в Сейме будет бороться за справедливое регулирование", — пояснила Елизавета Кривцова.



Также Конституционный суд уклонился от принятия решения о праве частных вузов на ведение бизнеса, решив отправить это дело на рассмотрение в высшую инстанцию — суд Европейского союза.



"Это дает шансы бороться дальше, поскольку языковые ограничения, установленные государством, можно интерпретировать как способ ограничения бизнеса. Это дает надежду", — считает Кривцова.



"Приговор Конституционного суда — это все же некий пример юридической казуистики. С одной стороны, суд не рискнул признать законодательную норму, предусматривающую языковые ограничения, соответствующей Сатверсме — это было бы явно некорректно, мы, как истцы, хорошо подготовились. С другой стороны, Конституционный суд, не отменив с момента оглашения приговора оспариваемую норму, сыграл в пользу большинства Сейма, дав ему фору, — считает заявил депутат Сейма от "Согласия" Борис Цилевич.

По его мнению, ограничения прав меньшинств — лишь один из элементов общей консервативной политики.

"Глубоко ошибаются те латышские либералы, которые надеются, что "русских прижмут", а латышам будут гарантированы все права и свободы. Сегодня мы видим, что реформы в образовании ограничивают не только права меньшинств, но и академическую свободу в принципе. И объявленная правительством реформа управления вузами — очередной шаг в том же направлении. Отказывая в солидарности русскоязычным согражданам, латышские демократы копают яму и себе", — резюмировал парламентарий.