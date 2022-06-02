В случае принятия Закона "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы и их демонтаже на территории Латвийской Республики" партия "Согласие" не будет призывать жителей выступать против сноса памятника в парке Победы.

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В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 лидер "Согласия" Янис Урбанович заявил, что дебаты по этому закону, состоявшиеся на прошлой неделе в Сейме, убедили в том, что вопрос стоит не о сносе памятника или о памятниках как таковых, это попытка унизить и оскорбить тех для кого важны памятники.

"В прошлый четверг в дебатах звучала только речь ненависти, что укрепило негодование многих жителей Латвии", — сказал Урбанович.

По мнению политика, демонтаж памятника, если это вообще делать, следовало бы проводить после серьезной дискуссии в обществе и в мирное время.

Урбанович акцентировал, что каждое действие нужно оценивать в контексте с потенциальным благом или злом, которое оно нанесет Латвии. По его мнению, дискуссии о сносе памятника помогают правительству отвлечь внимание от своей не сделанной работы.

Одновременно политик признал, что в случае, если упомянутый закон будет принят, "Согласие" не будет побуждать людей и не будет провоцировать скепсис в отношении этого закона, поскольку "любые протесты или неисполнение закона — наказуемы".

"Мы попробуем убедить людей спокойно пережить эту ситуацию", — сказал Урбанович.

Говоря о предложении "Согласия" на выборах в 14-й Сейм, политик отметил, что с учетом начатой Россией 24 февраля войны в Украине, партия постарается мотивировать нелатышей относиться к Латвии как к единственной родине.

"Это не будет легко после таких ксенофобских выплесков из коалиции, но мы считаем, что это важно. По крайней мере эта задача говорит о том, что "Согласие" нужно Латвии", — заявил лидер партии.