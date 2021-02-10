"Согласие" обратилось к Левитсу с призывом распустить правительство Кариньша

Правление Рижской организации партии "Согласие" распространило открытое письмо с призывом к президенту Латвии Эгилсу Левитсу "воспользоваться личным авторитетом и инициировать отставку действующего правительства".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Хаотичные действия правительства, отказ считаться с мнением общества, дискредитируют государственную власть. Люди перестают верить в свою страну и не могут на нее положиться", — говорится в полученном Delfi письме "Согласия". Левитсу также напомнили, что он "вступая в должность, обещал, что будет президентом для всего народа".

"Из-за чрезвычайной ситуации и введенных правительством ограничений предприниматели и сотрудники многих отраслей разорены и остались без работы. Это доказывает неспособность правительства работать в условиях кризиса, принимать логичные решения, согласованные с представителями отраслей, которые более других прямо или косвенно пострадали от введенных ограничений", — подчеркивает оппозиционное "Согласие".

Днем ранее глава правительства Кришьянис Кариньш заявил, что для снижения заболеваемости Covid-19 сейчас нужно принимать не поспешные, а продуманные решения. В возглавляемой премьером стратегической руководящей группе планируется собрать вместе социальных партнеров, в том числе представителей науки, чтобы искать "общие знаменатели" в борьбе с пандемией.

В стратегической руководящей группе будут представлены различные взгляды, отрасли и интересы, которые правительство попытается уравновесить.