"Согласие" обсудит с руководством Риги и полицией планируемые на 9 мая ограничения
Foto: F64

Депутаты фракции "Согласие" Рижской думы пригласили на встречу исполнительного директора Риги и главу муниципальной полиции для обсуждения планируемых ограничений у памятника Победы 9 мая.

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Как сообщил депутат "Согласия" Константин Чекушин, сразу после праздников, 5 мая, запланирована встреча с исполнительным директором Элиной Траутмане и главой Рижской полиции самоуправления Юрисом Лукасом. "Депутаты требуют отчета о планируемых ограничениях во время празднования 9 мая в парке Победы", - сказал Чекушин от имени фракции "Согласия".

Согласие" обращает внимание на то, что ни при каких обстоятельствах нельзя запрещать возлагать цветы к памятнику. "Мы обеспокоены тем, чтобы был порядок и чтобы праздник не был испорчен", - сказал Чекушин.

Как сообщалось, в этом году организованные мероприятия 9 мая в Пардаугаве не состоятся.

И. о. исполнительного директора Риги Траутмане вместе с правоохранительными органами и ответственными чиновниками приняли решение, что 8 и 9 мая доступ к памятнику воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков будет ограничен, а также введены ограничения движения в районе Парка Победы.

В связи с эпидемиологической безопасностью мероприятий у памятника в этом году не будет, поэтому муниципалитет призывает людей быть ответственными, не собираться, соблюдать установленные требования и не подвергать опасности себя и других.

В связи с празднованием 9 мая в муниципалитет сначала поступило три заявки на мероприятия, затем после переговоров все они были отозваны.

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LETA

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LETA
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