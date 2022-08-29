"Согласие" оспаривает в Конституционном суде несоответствие уровня гарантированных минимальных доходов удорожанию жизни

Коллегия Конституционного суда возбудила дело по иску депутатов Сейма от "Согласия" о соответствии Сатверсме норм законов "О социальной безопасности" и Закона "О социальных услугах и социальной помощи", устанавливающих уровень минимального гарантированного уровня доходов (GMI).

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В заявлении в Конституционный суд депутаты Сейма от "Согласия", а также независимые депутаты Любовь Швецова и Карина Спруде следующие правовые нормы:

Первую часть 33-й статьи Закона о социальных услугах и социальной помощи: "Уровень гарантированного минимального дохода составляет 109 евро на первое или единственное лицо в домохозяйстве и 76 евро на остальных лиц домохозяйства".

Нормы 2-й статьи Закона о социальной безопасности: "Уровень минимальных доходов составляет не менее 109 евро" и "Уровень минимальных доходов пересматривают одновременно, не реже, чем раз в три года".

"Депутаты Сейма от "Согласия" неоднократно указывали правящей коалиции, что система социальной поддержки малоимущих является недостаточной. 1-я и 109-я статьи Конституции налагают на государство обязанность создать такую систему социального обеспечения, которая позволяет каждому жителю страны жить достойной человека жизнью. Но правящая коалиция игнорировала наши аргументы о том, что уровень GMI в 109 евро не может обеспечить основные потребности человека. Решение Коллегии Конституционного суда начать дело подтверждает, что у нас обоснованые аргументы", — подчеркнул председатель фракции "Согласие" Янис Урбанович.

"Конституционный суд уже два года назад признал, что долг законодателя — регулярно пересматривать соответствие минимума социальной помощи актуальной ситуации и подлинным условиям жизни людей. В соответствии с принятыми изменениями в законах, уровень GMI пересматривается "не реже, чем раз в три года". Это означает, что у Сейма есть право, но нет обязанности делать это каждый год, чтобы оказываемая людям помощь соответствовала подлинным обстоятельствам жизни. К тому же, если уровень гарантированного минимального дохода пересматривается раз в три года, для перерасчета используются данные трехлетней и даже большей давности. Это абсурд, учитывая сегодняшние цифры инфляции. С ростом дороговизны жизни все глубже становится пропасть между установленным уровнем гарантированного минимального дохода и теми средствами, которые фактически необходимы для удовлетворения самых минимальных потребностей", — считает депутат Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрей Клементьев.

Конституционный суд поручил Сейму до 24 октября представить свои пояснения и юридическое обоснование по поводу оспариваемых норм. Срок подготовки дела — 23 января 2023 года.