"Согласие" потеряло представительство во втором по величине городе Латвии

Партия "Согласие" потеряет свое представительство во втором по величине городе Латвии после решения председателя Даугавпилсской думы Андрея Элксниньша и других депутатов выйти из партии.

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Как выяснило агентство LETA, решение о выходе из "Согласия" принял не только Элксниньш, но и все депутаты фракции в Даугавпилсской думе. Они заявили, что продолжат работу под руководством мэра и вместе с ним выйдут из партии.

Некоторые депутаты также рассказали, что давно думали об уходе. "Я ждал этого момента два года", — сообщил депутат Михаил Лавренов. Теперь он вместе с коллегами намерен последовать за Элксниньшем в создании новой региональной партии.

Элксниньш сообщил агентству LETA, что руководящая команда думы стабильна.

Правящая коалиция в Даугавпилсской думе состоит из 7 депутатов, которые были избраны по списку "Согласия" и 1 депутата от Русского союза Латвии. Всего в Даугавпилсской думе 15 депутатов.