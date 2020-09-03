“Согласие” потребовало у Минэкономики вмешаться в ситуацию с угрозами оставить Ригу без отопления
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Депутаты Сейма от “Согласия” требуют у министра экономики Яниса Витенбергса комментарий насчет угрозы срыва начала отопительного сезона в Риге, поступившей со стороны Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), сообщили порталу Delfi в партии.

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Недавно многие жители Риги получили письмо от RNP о том, что в их доме возник долг за отопление и если он не будет погашен, то дому не подключат отопление. Долг предлагают погасить из накоплений дома на ремонт. Кроме того, жильцов призывают заключить договор о поставке отопления напрямую с Rīgas siltums. Однако заключив прямой договор, клиентом фирмы будет дом, а не конкретная квартира, поэтому долг дома всё равно придется покрывать остальным жильцам.

Депутаты “Согласия” хотят получить от министра оценку ситуации, а также какое правовое решение кризиса с отоплением он видит. Партия хочет видеть соответствующие изменения в законодательстве и оценку идее покрыть долг из накоплений дома, сообщила депутат Регина Лочмеле-Лунёва.

“Во-первых, сегодняшнее юридическое регулирование делает заложниками добросовестных собственников. Во-вторых, расходование на погашение долгов накопления дома на ремонты - преступно, поскольку ведет к ухудшению технического состояния ветшающего жилищного фонда. В-третьих, заключение собственниками квартир индивидуальных договоров с Rīgas siltums - не панацея: это не решит оперативно проблему погашения долга и только увеличит расходы жителей. За обслуживание таких договоров собственникам квартир придется отдельно вносить ежемесячную плату”, - заявила депутат.

Партия считает, что Минэкономики должно вмешаться в эту ситуацию.

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Янис Витенбергс "Согласие" Rīgas namu pārvaldnieks Rīgas siltums
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