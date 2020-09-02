"Согласие" призывает не вводить запрет на предвыборную агитацию на русском языке

3 сентября Сейм будет решать, принимать ли к рассмотрению законопроект о запрете на размещение предвыборной рекламы на русском языке с 1 января 2021 года. Его предложили депутаты Национального объединения, Новой Консервативной партии и "Нового Единства". "Согласие" считает, что этот законопроект противоречит принципам свободы слова и международным рекомендациям, говорится в распространенном партии заявлении.

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Депутат Сейма от "Согласия" и председатель Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека Борис Цилевич подчеркнул, что хотя государство и имеет право регулировать использование языков в официальной сфере, но кандидаты в депутаты, активисты партий, тем более — избиратели не являются должностными лицами, общение кандидата в депутаты со своими избирателями не подпадает под понятие официального общения.

"Языковые ограничения в этом случае противоречат стандартам прав человека. Так, 11-я статья Рамочной конвенции по правам нацменьшинств, ратифицированной Латвией еще в 2005 году, гласит, что государство признает за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право размещать публичную информацию частного характера на языке меньшинства. Рекомендации ОБСЕ 2001 года прямо говорят, что государства не должны предписывать или запрещать использование какого-либо языка при ведении избирательных кампаний", — рассказал он.

Цилевич напомнил, что наблюдатели ОБСЕ не раз указывали Латвии на то, что следует применять более гибкий подход к использованию языков в процессе выборов, включая распространение и официальной информации на языках меньшинств.

"Однако партии, называющие себя "проевропейскими", очевидно, не признают европейских стандартов", — отметил политик, добавив, что понятие Понятие "свобода слова" должна включать в себя не только содержание, но и форму его высказывания, включая язык.