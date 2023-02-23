"Согласие" призывает поддержать народ Украины и участвовать в мероприятии у памятника Свободы

Партия "Согласие" призывает своих сторонников выразить поддержку украинскому народу и принять участие в мероприятии "Без тебя нет победы", которое состоится в пятницу в Риге у памятника Свободы, сообщили агентству LЕТА в партии.

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Мероприятие организовано Латвийским гражданским альянсом.

"Сегодня Украина героически защищает не только свою землю и народ от агрессора. Украина защищает каждого из нас. Мы приглашаем наших сторонников и единомышленников присоединиться к нам, чтобы поддержать Украину и украинский народ", — говорится в заявлении партии.

Планируется, что в митинге у памятника Свободы примут участие депутаты "Согласия" в Рижской думе, других самоуправлениях Латвии, представители Европарламента и новоизбранного правления партии.