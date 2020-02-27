"Согласие" раскритиковало штрафы за рассылку печатной продукции на негосударственном языке

Введение штрафов за рассылку печатной продукции с текстами на негосударственном языке, если не было запроса на получение информации не только на латышском языке, снизит уровень информированности большой части общества о деятельности государственных и муниципальных учреждений, а также о возможностях получить социальную помощь, считают депутаты "Согласия".

В четверг, 27 февраля, Сейм рассмотрит во втором чтении законопроект об административных штрафах за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка. Законопроект предусматривает, что и физические, и юридические лица могут быть оштрафованы, если разослали или вручили жителям буклет, проспект, каталог или иные печатные материалы не только на госязыке, но и на иностранном языке – если не было запроса на получения информации в соответствующем виде. Предполагается, что норма будет относиться к государственным или муниципальным институциям, а также к частным лицам, которым делегированы задачи управления.

"И государственные, и муниципальные социальные службы фактически могут быть подвергнуты наказаниям за то, что они предоставили жителям информацию о получении пособий на негосударственном языке", - заявил заместитель председателя фракции "Согласия" в 13-м Сейме Валерий Агешин.

По его словам, клиенты социальных служб – это часто пожилые люди, которые в силу возраста уже не смогут освоить латышский язык на том уровне, чтобы уяснить все юридические и процедурные нюансы получения социальной помощи. Отсутствие информации на русском языке приведет к еще большой социальной отчужденности этой части общества, к тому, что люди не узнают о том, что им положена помощь.

Валерий Агешин также указывает на то, что в законопроекте говорится, что нарушением считается предоставление информации на негосударственном языке в случае, если не было соответствующего запроса жителей. При этом нет четкой дефиниции – каким образом может быть сформулирован такой запрос.