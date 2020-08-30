“Согласие“, РСЛ и Альтернатива могут оспорить результаты выборов
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Партия "Согласие" и Русский союз Латвии (РСЛ) рассматривают возможность оспорить результаты выборов в Рижскую думу из-за непроштампованных конвертов, что привело к потере более 600 голосов. Об этом заявили представители обеих партий в ходе дискуссии на Латвийском телевидении.

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По словам представителя "Согласия" Андриса Морозова, в случае, если партия "Альтернатива" не обратится в связи с этим случаем в правоохранительные органы, "Согласие" это сделает, так как признанные негодными бюллетени могут изменить результат выборов для какого-нибудь кандидата в депутаты.

Представитель РСЛ Мирослав Митрофанов также заявил, что его партия в понедельник решит, обжаловать ли результаты выборов.

Как сообщалось, на избирательных участках в Пушкинском лицее и в Рижской классической гимназии обнаружено более 600 непроштампованных конвертов, которые не могли быть учтены при подсчете результатов выборов. Центральная избирательная комиссия попросила Службу госбезопасности о проверке.

Партия "Альтернатива" вместе с юристами подготовит заявление в правоохранительные органы об этой ситуации, сказал представитель этой партии Алексей Росликов. Нужно выяснить, кто и с какой целью забросил в избирательные урны непроштампованные конверты, потому что это не может быть человеческой ошибкой.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня сообщила, что результаты внеочередных выборов в Рижскую думу можно оспорить до среды.

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LETA

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Русский союз Латвии Алексей Росликов "Согласие" Мирослав Митрофанов ЦИК
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