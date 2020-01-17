"Согласие" требует от Министерства образования отчета о результатах школьной языковой реформы

Депутаты "Согласия"требуют от министра образования и науки Илги Шуплински подробный отчет о том, как начатое внедрение реформы — увеличение доли преподавания на латышском языке в школах нацменьшинств — уже сказалось на успеваемости учеников этих школ. Кроме того, фракция просит предоставить информацию о том, какие инструменты министерство использует для соответствующего мониторинга, сообщили порталу Delfi в "Согласии".

Политика образования должна опираться на доказательную базу, говорится в запросе. В связи с тем, что прошло первое полугодие с момента введения новых ограничений на использования языка нацменьшинства в 1-7-х классах школ нацменьшинств, "Согласие" просит предоставить ответы на следующие вопросы.

Как изменилось общее число учеников, обучающихся по программам общего основного образования, и число учеников, которые осваивают программы нацменьшинств?

Какие инструменты мониторинга использует Министерство образования и науки, чтобы фиксировать влияние вышеупомянутой реформы на достижения школьников и качество образования.

Согласно результатам исследования PISA 2018 года наблюдается снижение результатов успеваемости у школьников, обучающихся по программам нацменьшинств, в сравнении с результатами успеваемости у учащихся, осваивающих латышские программы, по чтению, математике и естественным наукам. Эта тенденция стала особо заметна при сравнении результатов исследования PISA за 2016 и 2018 годы. В связи с этим "Согласие" просит пояснить, проводило ли Министерство образования и науки мониторинг качества образования в этом разрезе, и если да, то какие выводы сделаны о причинах негативных тенденций и какие действия последуют в целях обеспечения одинакового качества образования для всех детей Латвии?

Какие изменения в успехах школьников наблюдались во втором семестре 2018-2019 учебного года и в первом семестре 2019-2020 учебного года по тем предметам, преподавание которых согласно поправкам к Закону об образовании сменилось с языка нацменьшинства или билингвального на латышский язык.

"Согласие" просит министерство ознакомить депутатов Сейма с собранными статистическими данными, опросами, сделанным анализом и выводами до 31 января 2020 года.