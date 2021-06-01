"Согласие" требует отставки вице-мэра Риги Кирсиса

Партия "Согласие" требует отставки вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса (Новое Единство). Причиной послужила публикация в газете "Diena", согласно которой должностные лица Рижской думы оказывали давление на отстраненного от должности директора Департамента сообщения Виталия Рейнбаха.

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"Опубликованные распечатки разговоров свидетельствуют о возможном грубом нарушении целого ряда статей Уголовного кодекса, не говоря уже об этике и морали, — заявил председатель фракции "Согласие" Константин Чекушин, — Вилнис Кирсис ни при каких условиях не может оставаться вице-мэром Риги потому, что, находясь в должности вице-мэра, он может мешать объективному расследованию своих возможных правонарушений."

Чекушина поддержал депутат РД Андрис Морозов. Депутат Анна Владова потребовала начать немедленное расследование высказываний советника исполнительного директора Мариса Кнокса и на время проверки отстранить его от должности.

Газета "Diena" 1 июня опубликовала статью, основанную на аудиозаписях разговоров между Рейнбахом, Кирсисом и Кноксом. Издание утверждает, что должностные лица, в особенности Кнокс, оказывали давление на директора департамента, угрожая дисциплинарными делами в случае, если он добровольно не покинет должность.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис (Прогрессивные/За!) отстранил от должности Рейнбаха. Кирсис рассказал, что администрация Рижской думы получила сообщение от информатора о ряде нарушений в департаменте и решила на время проверки отстранить Рейнбаха от должности. Кроме того, он отметил, что сотрудничество с департаментом до сих пор было неудовлетворительным. Сам Рейнбах считает это сведением счетов и по этому поводу в апреле обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).