"Согласие" в своих предложениях к законопроекту о роспуске Рижской думы "троллит" и критикует коалицию

Депутаты парламентской фракции партии "Согласие" подали к законопроекту о роспуске Рижской думы несколько предложений ироничного содержания. Об этом сообщает LETA. Например, парламентарий Валерий Агешин предложил "исключить из законопроекта все его пункты".

Вячеслав Домбровский предлагает изменить состав временной администрации, включив в нее министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, депутата Новой консервативной партии Юту Стрике и лидера ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвиса Дзинтарса.

Депутат Ивар Зариньш предлагает указать, что данный закон принимается в соответствии с принципами "бескомпромиссной законности", поэтому его нельзя считать нелегитимным независимо от того, на каком основании он принят.

Янис Адамсонс предлагает указать, что целью данного законопроекта является выполнение решения о роспуске Рижской думы, принятого в декабре 2018 года на съезде национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Как сообщалось, Сейм принял в первом чтении подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития законопроект о роспуске Рижской думы. Подавать предложения к законопроекту можно до 16 января.

За законопроект проголосовали 53 депутата, против были 40.